Argentina: Fernandez incontra a Roma direttore Programma alimentare mondiale, focus su lotta contro la fame (3)

- Fernandez cerca appoggio tra i principali azionisti del Fondo monetario internazionale (Fmi) alla proposta di ristrutturazione del debito da 57 miliardi assunto solo due anni fa dal suo predecessore Mauricio Macri e già caduto praticamente in default. Nel recente viaggio in Israele, dove ha partecipato alla commemorazione della liberazione del 75mo anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau, il presidente argentino ha già incassato la disponibilità del primo ministro Benjamin Netanyahu a intercedere a Washington a favore dell'Argentina. Premessa principale della proposta di rinegoziazione argentina è la necessità di ottenere una dilazione dei pagamenti che permetta nel frattempo al paese di avviare la ripresa dalla profonda crisi economica in cui versa. (segue) (Abu)