Argentina: Fernandez incontra a Roma direttore Programma alimentare mondiale, focus su lotta contro la fame (5)

- "Il paese non può affrontare l'attuale livello di indebitamento, la volontà di pagare c'è ma per poterlo fare il paese ha bisogno di creare la capacità di pagamento", ha dichiarato. "Il primo passo di questo processo è assicurare la sostenibilità del debito pubblico", ha spiegato il principale artefice della strategia che verrà adottata dal governo argentino con i creditori internazionali. Secondo Guzman il progetto inviato in parlamento "consentirà di avere gli strumenti per eseguire le operazioni necessarie per raggiungere l'obiettivo della sostenibilità". Obiettivo principale del governo argentino è quello di ottenere dai grandi creditori esteri (istituzioni multilaterali e fondi di investimento) l'assenso a un accordo sulla riprogrammazione delle scadenze del debito. "Per pagare è necessario crescere e per crescere è necessario alleggerire il carico degli interessi, vogliamo assumere impegni che possano essere rispettati", ha detto. "Oggi ci ritroviamo con un debito insostenibile che ipoteca il futuro degli argentini, e che ha provocato un aumento della povertà, dell'indigenza, della disoccupazione", ha aggiunto Guzman. Il ministro ha quindi ribadito che il governo "sta lavorando per curare le profonde ferite dell'economia argentina, recuperare la solidità macroeconomica, e porre le basi di un processo di sviluppo virtuoso ed inclusivo". (Abu)