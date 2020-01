Roma: Raggi, anche su politiche sport obiettivi raggiunti

- "Dagli eventi sportivi internazionali come Formula E e Roma Uefa Euro 2020 alle grandi manifestazioni internazionali anche nelle periferie, "dal lavoro di manutenzione in circa 40 palestre scolastiche al reinserimento socio-lavorativo per i detenuti con progetti come 'Mi riscatto per Roma', dagli spazi espositivi gratuiti per iniziative culturali, creative e sociali alla Notte Bianca dello Sport. Questi sono solo alcuni dei principali risultati raggiunti nell'ambito dello sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. (Rer)