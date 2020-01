Energia: portavoce ministero Esteri Ankara, "continueremo a proteggere i turco-ciprioti"

- La Turchia continuerà a difendere i diritti dei turco ciprioti che, in quanto comproprietari dell'isola di Cipro, hanno pari diritti per lo sfruttamento degli idrocarburi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Ankara, Hami Aksoy, in risposta alle recenti osservazioni dell'Italia contro le attività illegali della Turchia nell'offshore di Cipro, confermate ieri dopo l'incontro tra i ministri degli Esteri italiano e cipriota, Luigi Di Maio e Nikos Christodoulides. "Come abbiamo ripetutamente sottolineato – ha dichiarato il portavoce di Ankara in un post su Twitter - tali diritti possono essere garantiti solo con il raggiungimento di un accordo globale a Cipro o avviando un meccanismo di cooperazione tra greco-ciprioti e turco-ciprioti conformemente alla proposta dello scorso 13 luglio” sullo sfruttamento congiunto delle risorse. In caso contrario, precisa il portavoce di Ankara, “la Turchia continuerà a proteggere risolutamente i diritti dei turco-ciprioti”. Il ministero degli Esteri turco si rivolge a tutti i membri dell’Ue chiedendo di porre fine “all’atteggiamento volto ad ignorare la presenza stessa dei turco-ciprioti e dei loro diritti”. "È fuori discussione – ha fatto sapere il portavoce del ministero degli Esteri di Ankara, - avviare negoziati di delimitazione dei confini marittimi con un soggetto che non rappresenta i turco ciprioti".(Res)