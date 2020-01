Campania: Velotto (Tecnologi alimentari), sicurezza garantita con supporto professionisti

- "L'incremento del livello di sicurezza dei prodotti alimentari può essere garantito dalla focalizzazione dell'attenzione sulla riduzione delle possibilità di contaminazione in ogni fase della produzione con il supporto dei tecnologi alimentari". Lo ha sottolineato oggi, in commissione Sanità e sicurezza sociale della Regione Campania, il presidente dei tecnologi alimentari di Campania e Lazio Salvatore Velotto convocato in audizione, dal presidente dell'organismo consiliare Stefano Graziano e dai Consiglieri Regionali Ermanno Russo e Pasquale Sommese. Velotto ha aggiunto: "La tutela dei consumatori - è stato ribadito - deve essere il primo obiettivo per chi opera negli organismi pubblici deputati al controllo della sicurezza alimentare. Di qui la necessità per la Campania di adeguarsi alla normativa vigente per garantire i propri cittadini". Al termine della seduta, come ha reso noto l'ordine dei tecnologi di Campania e Lazio, i componenti della Commissione hanno assunto l'impegno di chiedere alle aziende sanitarie locali di effettuare una ricognizione ed inserire nelle direzioni tecniche dei propri organici la figura professionale del tecnologo alimentare. (Ren)