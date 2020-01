Smog: Sollazzo (M5S), domenica a piedi soluzione poco efficace

- Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S a Milano, commenta in una nota il blocco del traffico previsto per domenica 2 febbraio a Milano: "Il blocco delle auto, che entrerà in vigore per domenica 2 febbraio, è solo un palliativo, una soluzione scarsamente efficace nella lotta all'inquinamento atmosferico. Servono invece soluzioni coraggiose: gratuità dei mezzi pubblici che disincentiverebbe l'uso del mezzo privato, su modello di quanto attuato a Parigi dalla Sindaca Hidalgo, interventi sui sistemi di riscaldamento con sostituzione delle caldaie a gasolio e riqualificazione energetica di tutto gli edifici sul suolo comunale. Sala avrà davvero il coraggio di affrontare questa battaglia coraggiosa?". (com)