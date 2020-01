Sanità Lazio: Federlazio, bene uscita da commissariamento

- "L'uscita dal commissariamento della Sanità della Regione Lazio è sicuramente una buona notizia, non soltanto per i cittadini, ma anche per le numerose imprese del settore". Lo dichiara, in una nota, il presidente di Federlazio salute, Giovanni Agresti. "Dopo anni di sacrifici, Federlazio salute si augura che si possa ripartire con il piede giusto, recuperando ritardi e criticità per aumentare il livello dei servizi e di assistenza della nostra Regione", conclude Agresti.(Com)