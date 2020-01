Imprese: Lega su Whirlpool, Patuanelli venga in commissione, poca chiarezza da tavolo crisi

- Il senatore della Lega Paolo Ripamonti, vicepresidente della commissione Industria, informa che il suo gruppo politico ha "presentato un'interrogazione al ministro Patuanelli perché venga in commissione Industria per fornire maggiori e più approfondite informazioni sugli esiti scaturiti dalla riunione di ieri pomeriggio del tavolo di crisi dedicato alla vicenda Whirlpool". In una nota congiunta con i i senatori del Carroccio Roberto Marti, capogruppo, Cesare Pianasso, segretario e Pietro Pisani, componente della commissione, Ripamonti aggiunge: "Come riportato da tutti gli organi di informazione, la multinazionale ha confermato la dismissione dell'impianto di Napoli, eccellenza italiana e riferimento per tutto il Sud, entro e non oltre il prossimo 31 ottobre. Chiediamo con forza che il governo prenda le parti dei 420 dipendenti a cui qualcuno prova a rubare il futuro, senza essersene minimamente preoccupato. La Lega ha già scelto da che parte stare, e vigilerà perché chi quotidianamente, col proprio lavoro, ha dato lustro e utili alla multinazionale e benessere al nostro Paese, non sia estromesso senza garanzie e senza adeguate ricadute". (Com)