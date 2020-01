Roma: ok in Assemblea capitolina a mozione su copertura finanziaria per Pics Polizia locale

Roma, 30 gen 18:38 - (Agenzia Nova) - L'Assemblea capitolina ha approvato una mozione, a prima firma della consigliera della lista civica Con Giorgia, Rachele Mussolini, che chiede alla sindaca di Roma Virginia Raggi e la giunta di impegnare le coperture finanziarie per il ripristino del servizio Pics della Polizia locale di Roma Capitale, volto a contrastare il degrado urbano e il fenomeno dell'abbandono e dello smaltimento illecito dei rifiuti. "Con questa mozione chiediamo di ripristinare il servizio di rimozione rifiuti che veniva svolto dal nucleo Pics della Polizia locale in collaborazione con Ama durante gli sgomberi di insediamenti abusivi e che è stato sospeso da alcuni mesi per la mancanza del rinnovo della convenzione", hanno spiegato Mussolini e il capogruppo di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. "A breve si terrà una commissione Ambiente richiesta da noi per individuare le soluzioni migliori per ripristinare il servizio", hanno concluso.

