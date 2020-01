Smog: Bussolati (Pd), sul blocco auto la destra vede gli ufo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati replica in una nota alle parole del sindaco di Sesto San Giovanni e del capogruppo di Forza Italia in Regione Gianluca Comazzi in merito al blocco auto di domenica indetto dal comune di Milano: "Tra un po' la destra vedrà gli ufo. Per il sindaco Di Stefano l'aria di Sesto San Giovanni è migliore di quella di Milano mentre per il capogruppo di Forza Italia in Regione Gianluca Comazzi il blocco auto si deroga per qualsiasi professione. Ma perché invece non lavorano affinché la giunta regionale da loro sostenuta metta due-lire-due per cambiare le caldaie negli edifici pubblici e incentivare la sostituzione in quelli privati? Perché non ammettono che Milano non fa blocchi e basta, come facevano loro, ma sta anche cambiando i mezzi pubblici di superficie per renderli tutti elettrici? Perché la Regione oggi taglia i fondi all'area metropolitana di Milano sul trasporto pubblico?" (com)