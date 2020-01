Etiopia: coronavirus, Ethiopian Airlines sospende voli per Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Ethiopian Airlines ha sospeso tutti i voli per la Cina, come misura precauzionale contro la diffusione del coronavirus, che ha ucciso finora 170 persone. Lo ha annunciato in una nota la stessa Ethiopian Airlines, che è la prima compagnia aerea africana e con sei voli al giorno tra Africa e Cina - dove opera in cinque città - è la principale via di collegamento fra il continente nero ed il gigante asiatico. La decisione del gruppo cade a poche ore dalle dichiarazioni rilasciate dal ministro della Sanità etiope, Lia Tadesse, che ha annunciato che i test di accertamento effettuati su un paziente etiope che pareva affetto dal virus hanno avuto esito negativo. Ieri anche Air France ha annunciato la sospensione di tutti i voli a destinazione o in provenienza dalla Cina continentale fino al prossimo 9 febbraio. A partire da oggi, 30 gennaio, la compagnia francese fornirà voli speciali da e per Shanghai e Pechino con equipaggi volontari per garantire il rimpatrio dei suoi clienti e dipendenti.(Res)