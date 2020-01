Sanità Lazio: Confartigianato Roma, Regione liberi risorse per le imprese

- "Siamo ovviamente soddisfatti dell'uscita della Regione Lazio dal commissariamento della sanità e ci congratuliamo con l'attuale Amministrazione per l'efficace opera di risanamento". Lo dichiara, in una nota, Antonio Fainella, direttore della Confartigianato Roma. "Il nostro auspicio - aggiunge - è che le risorse che si vengono così a liberare siano almeno in parte reindirizzate sulla crescita e sullo sviluppo del sistema imprenditoriale romano". (Com)