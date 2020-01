Milleproroghe: Gelmini (FI), concessioni autostrade fuori da dl, Iv sia coerente

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera , afferma che "il tema delle concessioni autostradali va affrontato senza demagogia, rifuggendo dalla propaganda" e in una nota spiega: "Vanno certamente accertate tutte le responsabilità in merito alla tragedia del ponte Morandi, ma allo stesso tempo va evitato con ogni mezzo il ritorno alle nazionalizzazioni tanto care ai Cinque stelle. Una cosa è certa: un dibattito di questo tipo non può essere affrontato tra le pieghe del decreto Milleproroghe, il cui iter peraltro è in pieno caos. Forza Italia - informa - ha presentato un emendamento per sopprimere questa parte del decreto; la stessa iniziativa è stata presa da Italia viva. La prossima settimana le Commissioni di Montecitorio esamineranno e voteranno queste proposte di modifica del testo. Ci aspettiamo che i deputati di Renzi non si comportino come hanno fatto con la prescrizione e che, almeno questa volta, ad essere 'viva' sia la coerenza".(Com)