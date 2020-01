Libia: Rafale francesi sorprendono nave noleggiata da Ankara mentre trasporta blindati a Tripoli

- La Francia sfida la Turchia per il suo coinvolgimento militare in Libia. Come riferisce il quotidiano francese “Le Monde”, due caccia Rafale in missione di ricognizione con la portaerei Charles-de-Gaulle hanno sorpreso una nave cargo noleggiata da Ankara e scortata da una fregata turca, che attualmente incrociano in acque libiche, mentre trasportava veicoli corazzati nel porto di Tripoli. Secondo il sito Marine Traffic, la nave battente bandiera libanese è la Bana che dopo aver fatto scalo a Tripoli si trova attualmente al largo della Sicilia. La notizia diffusa dalla stampa francese, giunge dopo le forti dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron che in occasione della visita a Parigi del primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha accusato la Turchia e il presidente Recep Tayyip Erdogan di non “aver rispettato la parola data” alla conferenza di Berlino tenutasi il 19 gennaio compresa la sospensione delle attività militari. "Noi vediamo in questi giorni navi turche accompagnano mercenari siriani che arrivano sul suolo libico", ha dichiarato Macron, facendo riferimento alle due fregate turche, accompagnate da navi appoggio sono state avvistate nei giorni scorsi in acque libiche. Una fonte della diplomazia europea, citata da “Le Monde”, ha riferito che la Turchia avrebbe installato sistemi di difesa anti-aerei presso l’aeroporto Mitiga, a circa dieci chilometri a est di Tripoli. L’impegno militare della Turchia in Libia rientra nel memorandum d’intesa firmato lo scorso novembre a Istanbul da Erdogan e dal premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj.(Res)