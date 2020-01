Roma: ok in Assemblea capitolina a indirizzi contratto servizio Atac su parcheggi

- L'Assemblea capitolina ha dato il via libera, con 23 voti favorevoli e un astenuto, alla delibera di indirizzo per la gestione del servizio, affidato ad Atac, inerente ai parcheggi di scambio e sosta tariffata. "Si tratta di un conferimento di contratto di servizio relativo ai parcheggi di scambio e alla sosta tariffata - ha spiegato l'assessore alla Mobilità Pietro Calabrese - Ad oggi diamo continuità a questo servizio. I parcheggi rimangono gli stessi anche se durante il corso di questo affidamento potranno essere implementati con ulteriori parcheggi su cui l'amministrazione sta completando i rilievi, anche la tariffazione ovviamente rimane la stessa". L'Aula ha approvato, collegati alla delibera, anche quattro ordini del giorno proposti dal presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno. Un primo "dà indicazione alla giunta affinché si consideri il costo standard per gli autobus ibridi, ne arriveranno 100 entro fine anno - ha detto Stefàno - Il secondo propone di iniziare a lavorare su un contratto di servizio tra Atac e Roma Capitale per quanto riguarda la ferrovia Roma Giardinetti e definire un nuovo costo standard dei tram. Il terzo chiede di approfondire il tema della tariffazione notturna dei parcheggi di scambio che vengono impropriamente usati come ricovero per veicoli privati e quindi di introdurre anche a Roma la tariffazione notturna in queste aree. Il quarto - ha concluso - richiama una delibera di giunta di fine anno che riguarda le linee guida dei servizi di sharing, e prevede di riservare spazi nei parcheggi di scambio ai veicoli dei servizi di sharing". (segue) (Rer)