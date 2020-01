Roma: ok in Assemblea capitolina a indirizzi contratto servizio Atac su parcheggi (2)

- In linea generale per quanto riguarda il contratto di servizio che andrà sottoscritto il corrispettivo che il Campidoglio dovrà riconoscere ad Atac è stimato su poco più di 2,6 milioni per il mese di dicembre 2019, su 33,8 milioni circa per l'annualità 2020 e 33,4 milioni circa per il 2021. Le entrate stimate ammontano invece, sulla base dei consuntivi 2018 di Atac, a più di 2,7 milioni per dicembre 2019, e a 35,9 milioni sia per il 2020 che per il 2021, quindi un totale di oltre 70 milioni di euro nel biennio 2020-2021. Il surplus stimato, tra costo del contratto di servizio e ricavi, è di circa 156 mila euro per dicembre 2019, poco più di 2 milioni di euro per il 2020 e oltre 2,4 milioni per il 2021. Una somma totale di circa 4,5 milioni di euro che dovrebbero entrare nelle casse del Campidoglio tra l'anno in corso e il successivo. La delibera detta anche alcune linee guida che prevedono per Atac "l'attuazione del sistema di tariffazione approvato da Roma Capitale" e "la vigilanza e controllo" sia dell'uso corretto da parte dell'utenza dei sistemi, sia del funzionamento per quanto riguarda le attrezzature per il parcheggio e la tariffazione nelle aree di sosta di scambio. In caso di malfunzionamento è richiesto ad Atac il "recupero della funzionalità del sistema" di riscossione delle tariffe "entro 48 ore lavorative, ad eccezione di interventi che richiedano l'acquisizione di materiale non immediatamente disponibile". Atac potrà gestire autonomamente spazi pubblicitari, si occuperà del rilascio dei permessi di sosta gratuita per chi ne ha diritto, della manutenzione ordinaria della segnaletica, degli impianti e delle aree in genere, inoltre dovrà raccogliere dati sull'occupazione dei posti auto e monitorare l'andamento dei ricavi. (Rer)