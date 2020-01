Smog: Cattaneo, Regione impegnata a modernizzare impianti a biomasse (2)

- "Una caldaia a metano - evidenzia l'assessore - produce 0.2 grammi/GJ di poter calorifico, una caldaia a gasolio ne produce 5, e cioè 20 volte di più; e un camino aperto 860 grammi/GJ, quasi 5000 volte di più: ciò significa che un camino aperto inquina come quasi 5000 caldaie a metano. Una stufa tradizionale inquina come quasi 3000 caldaie a metano (produce 480 grammi/GJ) e mediamente le stufe a pellet producono 76 g/GJ di poter calorifico. Sulla base di questi dati scientifici - dati Inemar (l'inventario delle emissioni su base regionale) - dobbiamo concentrare le nostre misure strutturali". "Ricordo inoltre che per il miglioramento delle caldaie e per l'efficientamento energetico degli edifici Regione Lombardia in questi anni - conclude - ha investito oltre 130 milioni di euro, come ho avuto modo di illustrare nel mio intervento in Consiglio Regionale lo scorso 28 gennaio" . (Com)