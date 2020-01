Milano: Galimberti, Regione rimborsa solo il 10 per cento della spesa per il trasporto a scuola dei disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia rimborsa al Comune di Milano solo il 10 per cento degli 1,9 milioni di euro destinati per l'anno scolastico 2019/2020 al trasporto degli alunni disabili. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale a Istruzione ed Educazione, Laura Galimberti, durante la commissione consiliare dedicata all'analisi delle voci di bilancio che riguardano la sua direzione. "Il trasporto scolastico delle studentesse e degli studenti con disabilità che frequentano le scuole superiori e professionali è di competenza della Regione Lombardia che ha affidato al Comune lo svolgimento di tale compito. La competenza rimane però regionale e quindi Regione Lombardia dovrebbe coprire l'intero costo del servizio", ha osservato l'assessore. Invece la Regione - ha spiegato Galimberti in commissione - garantisce un contributo a rimborso di 0,40 cent/km "che copre solo in minima parte il costo del servizio che il Comune di Milano garantisce sul territorio cittadino, pur senza averne la competenza" e non considera il costo fisso dell'educatore che deve accompagnare i ragazzi con disabilità sul pullman. Per quanto riguarda la piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, rimasta di competenza dell'assessore all'Educazione e non passata al neo assessore all'Edilizia scolastica Paolo Limonta, Galimberti ha annunciato in commissione l'intenzione di non assegnare nuove risorse alle scuole che l'anno precedente non hanno speso la cifra assegnata. Dal bilancio del Comune, infatti, risulta che nell'anno scolastico 2018/2019, su 718 mila euro disponibili per la piccola manutenzione ordinaria, quasi 127 mila non sono stati spesi. (Rem)