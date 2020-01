Roma: Fd'I, aula approva mozione per ragazzi autistici progetto "Filippide"

- Soddisfatti per il voto unanime dell'Aula Giulio Cesare "alla ulteriore mozione di Fratelli d'Italia, che fa seguito ad un altro nostro provvedimento del 15 ottobre scorso, che impegna la giunta Raggi ad attivarsi presso gli uffici affinché si valuti la possibilità di ripristinare il servizio di trasporto per i ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico partecipanti al progetto Filippide". È quanto dichiarano, in una nota congiunta, gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, capogruppo, e i consiglieri Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni nonché Rachele Mussolini della lista civica "Con Giorgia. "L'interruzione delle attività sportive per questi ragazzi fragili, natatoria e di atletica leggera - aggiungono - potrebbe costituire fonte di gravissimi disagi e danni al processo di integrazione che veniva portato avanti da oltre dieci anni. Confidiamo che gli uffici competenti mettano da parte i loro dissidi interni e si attivino concretamente per far continuare il servizio nella forma del trasporto collettivo proprio per consentire una maggiore inclusione e socializzazione. Come Fratelli d'Italia continueremo a sostenere queste persone che, grazie a delle mirate attività sportive, potranno avere notevoli benefici sulla propria autostima".(Com)