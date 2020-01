Governo: al via a palazzo Chigi vertice di maggioranza Conte-capi delegazione

- E' appena iniziato a palazzo Chigi l'incontro per lanciare la fase due del governo tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione dei partiti di maggioranza dell'esecutivo: Dario Franceschini per il Partito democratico, Alfonso Bonafede per il Movimento cinque stelle, Roberto Speranza per Liberi e uguali e Teresa Bellanova per Italia viva. L'incontro di stasera sarà l'occasione per tracciare il cronoprogramma delle prossime attività di governo. (Rin)