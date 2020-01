Speciale infrastrutture: Hong Kong, coronavirus, sospesi servizi ferroviari e di traghetto transfrontalieri

- La Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha sospeso oggi i collegamenti ferroviari ad alta velocità con la Cina continentale e i servizi di traghetto transfrontalieri, a causa dell’epidemia di coronavirus partita da Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Tuttavia, secondo la stampa locale, l’annuncio non ha soddisfatto i sindacati, che chiedono la chiusura totale delle frontiere, minacciando anche lo sciopero. È il caso ad esempio, di Railway Power, l’organizzazione dei lavoratori delle ferrovie, e dell’Hospital Authority Employees Alliance (Haea), che rappresenta 18 mila addetti della sanità. Quest’ultima ha indetto una riunione per sabato, primo febbraio, per discutere eventuali iniziative sindacali. Nell’ex colonia britannica i casi confermati sono dieci; un paziente è in condizioni critiche.(Cip)