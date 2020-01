Brasile: governo quadruplica il numero di munizioni consentite ai civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano ha quadruplicato il numero di munizioni consentite per l'acquisto da parte di civili che hanno un'arma registrata o sono in possesso di porto d'armi. La quantità massima consentita è aumentata da 50 a 200 proiettili all'anno per ciascuna arma. Le nuove regole sono state stabilite dai ministri della Difesa, Fernando Azevedo e Silva, e della Giustizia e Pubblica Sicurezza, Sergio Moro, e definite in un'ordinanza pubblicata in Gazzetta ufficiale. (segue) (Brb)