Camera: Lollobrigida (Fd'I), importante calendarizzazione mozione su tutela prodotti italiani

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, al termine della riunione dei presidenti di gruppo di Montecitorio, evidenzia come "grazie a Fratelli d'Italia, la Camera dei deputati discuterà e voterà la mozione a prima firma Giorgia Meloni concernente iniziative volte alla promozione e alla tutela dei prodotti alimentari italiani, ad oggi calendarizzata per il 17 febbraio. Un atto di estrema importanza per il made in Italy anche alla luce del sistema di etichettatura francese 'Nutriscore' - spiega in una nota -, pensato per penalizzare enormemente le eccellenze italiane e la dieta mediterranea". Un'identica mozione, informa inoltre Lollobrigida, "è stata depositata dal gruppo di Fratelli d'Italia in Senato e non ci riterremo soddisfatti fin quando dal Parlamento e dal governo non arriverà un chiaro ed inequivocabile segnale di attenzione e determinazione nella difesa dei nostri prodotti". (Com)