Brianza: incendio in un box a Sovico, tre persone bloccate e messe in salvo dai carabinieri (2)

- (segue) L'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) ha specificato in una nota che si tratta di un uomo di 50 anni il caso più grave che riguarda l'incendio scoppiato in un box a Sovico. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con ustioni al volto, alle mani, al torace e a una gamba. L'evento ha coinvolto anche un uomo di 33 anni trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza, con ustioni a mani, gambe e volto, e una ragazza di 19 anni per inalazioni di fumo, trasportata all'ospedale di Desio. Sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Desio per inalazioni di fumo anche due soccorritori di 49 e 46 anni. (com)