Infrastrutture: Georgia, investimenti per 250 milioni di dollari per sviluppo porto di Poti (2)

- Il piano di espansione e modernizzazione del porto di Poti presentato al governo si divide in due fasi. La prima prevede la costruzione di un modo di 1.700 metri con una banchina di 400 di profondità pari a circa 13,5 metri per il contenimento di rinfuse solide, con una capacità aggiuntiva di circa 150 mila teu: l’ormeggio sarà in grado di ospitare navi portacontainer con una capacità fino a 9 mila teu. La seconda fase di sviluppo prevede un terminal container di circa 300 metri che, una volta realizzato, raddoppierà la capacità del porto fino a un milione di teu. “Confidiamo nel sostegno del governo e continueremo a lavorare per rimanere la porta di accesso alla regione del Caucaso”, ha detto Christensen, aggiungendo che i tempi di realizzazione del progetto sono stati stimati a 24-30 mesi. (segue) (Res)