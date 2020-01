Infrastrutture: Georgia, investimenti per 250 milioni di dollari per sviluppo porto di Poti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio di Apm Terminals Poti arriva poco dopo che il governo di Tbilisi ha deciso di annullare un contratto con il consorzio che ha gestito sinora il progetto di sviluppo del porto in acque profonde di Anaklia. La questione è stata discussa lo scorso 21 gennaio durante una riunione di governo e la decisione è stata annunciata al termine dell’incontro. Il consorzio per lo sviluppo di Anaklia avrebbe dovuto adempiere alle proprie funzioni entro il 31 dicembre 2019, dopo che il governo ha rinviato il termine per raggiungere un accordo con potenziali investitori, nonché con le banche internazionali (Bers, Opic, Adb e Aiib) per ottenere un credito di 400 milioni di dollari. Fra gli altri obblighi non rispettati del consorzio, secondo il governo, c’è la firma di un contratto con gli imprenditori edili che avrebbero dovuto eseguire i lavori del progetto. (Res)