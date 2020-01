Trasporti: Fit-Cisl, se situazione settori ferrovie e Tpl non cambia, sarà sciopero

- "I settori del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale presentano criticità irrisolte che si stanno aggravando. Se le aziende non si assumono la responsabilità di intervenire, sarà inevitabile ricorrere allo strumento dello sciopero". Lo scrive, in una nota, la Fit-Cisl, dopo la riunione, svoltasi ieri ed oggi a Roma, dai responsabili delle aree contrattuali della mobilità/attività ferroviarie e della mobilità/trasporto pubblico locale. "I dirigenti e gli attivisti della Fit-Cisl – prosegue la federazione dei trasporti Fit-Cisl – tornano a evidenziare l'insufficienza del sistema infrastrutturale italiano dei trasporti sia rispetto alla manutenzione sia rispetto allo sblocco dei cantieri delle opere già programmate e finanziate. Un altro tema centrale per i lavoratori è quello della sicurezza, minata soprattutto dal fenomeno delle aggressioni al personale operativo di front line. Non è possibile che ogni giorno il sindacato debba contare i feriti o peggio. Non è possibile che una persona si senta insicura nello svolgere il proprio lavoro a contatto con il pubblico". (segue) (Com)