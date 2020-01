Libia: Tripodi (FI), da Di Maio asettica cronistoria di fatti già noti, l'Italia assuma ruolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le comunicazioni del ministro Di Maio, sugli esiti della recente Conferenza di Berlino, si limitano a "un'asettica cronistoria di fatti già noti e nulla più". Lo dichiara Maria Tripodi, capogruppo di Forza Italia in commissione difesa alla Camera. "Dispiace assistere - prosegue Tripodi - al progressivo e ormai inesorabile declino del nostro prestigio internazionale. L'Italia, un tempo attore principale nel Mediterraneo, è relegata a spettatrice di scelte altrui, la Libia è solo l'ultimo caso. Si è passati dal considerarla partner strategico, per gli approvvigionamenti energetici e il blocco dell'immigrazione clandestina, a paese dove 'il governo tentenna' adotta la linea di Ponzio Pilato, trincerandosi dietro la finta maschera di un non meglio precisato dialogo tra le parti. Mi auguro - conclude l'esponente azzurra - che al più presto l'Italia assuma il ruolo che le compete per la stabilizzazione dell'area e per i nostri interessi nazionali".(Com)