Cinema: Zingaretti, ottima notizia nostri film in concorso a Berlino

- Una splendida notizia. Così il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, commenta la notizia dei tre film italiani in concorso a Berlino. "Vedere che ben due dei tre film italiani in concorso a Berlino, 'Siberia' di Abel Ferrara e 'Favolacce' dei fratelli D'Innocenzo - dice Zingaretti - sono coproduzioni sostenute dalla Regione Lazio con i fondi europei del bando 'Lazio Cinema International'. In questi anni abbiamo investito più di ogni altra Regione italiana sulle produzioni cinematografiche e sullo sviluppo di un settore che produce occupazione per tantissime persone. A Roma e nel Lazio il cinema è uno dei settori portanti della nostra economia, oltre a rappresentare un pezzo della nostra identità. Questo traguardo conferma che quando ci sono talenti, potenzialità, professionalità e politiche innovatrici i risultati si vedono". La Regione Lazio, dal 2013 ha investito più di 130 milioni di euro a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e nello sviluppo del settore, attestandosi il primato in Italia e posizionandosi seconda in Europa. Il Lazio registra anche il maggior numero di imprese, pari al 30 per cento del totale in Italia, dato che dimostra l'importanza anche in termini di occupazione di un settore con un forte radicamento sul territorio. Per questa ragione la Giunta Zingaretti ha deciso di confermare i finanziamenti di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e il 2021. Approvato anche lo stanziamento di 9 milioni di euro del Fondo cinema, e sono stati già finanziati con 1,5 milioni di euro interventi per l'accessibilità di cinema e teatri nonché con 300 mila euro la diffusione dei film di alto interesse artistico nelle sale. (Com)