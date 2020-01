Brexit: Garavini (Iv), occasione per rinnovare nostra visione Ue, senza ritorno a ideologie

- La senatrice e vicepresidente gruppo Italia viva-Psi, Laura Garavini, afferma che "oggi è una data triste per chi crede nel valore dell'integrazione europea" e in una nota aggiunge: "Allo stesso tempo, proprio noi europeisti dobbiamo essere in grado di trasformare l'uscita del Regno Unito in un'occasione per guardare alla nostra Unione in maniera rinnovata. Perché, se la Brexit è il risultato di un populismo esasperato, è altrettanto vero che forse troppo a lungo si sono sottovalutati i sovranismi". (segue) (Com)