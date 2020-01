Brexit: Garavini (Iv), occasione per rinnovare nostra visione Ue, senza ritorno a ideologie (2)

- Per Garavini, "occorre un'Europa rigenerata, più inclusiva, con minore sbilanciamento tra Paesi del Nord e del Sud. Occorre un'Europa che risvegli un senso di appartenenza. Di cittadinanza. Solo così potremo contrastare realmente le destre più reazionarie. In Europa, così come in Italia. Certo non inseguendo ideologie che ormai non sono più adatte alle sfide dell'epoca contemporanea, come dimostrato con Corbyn. Il mio pensiero in queste ore va agli italiani che vivono in Gran Bretagna, che si trovano a vivere all'improvviso da cittadini extra-europei, in quel paese che fino a ieri era casa loro. Il primo impegno per l'Italia - conclude - deve essere continuare a garantire loro le medesime tutele e garanzie godute fino a ieri". (Com)