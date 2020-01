Smog: Lucente (Fd'I) a Sala, salute cittadini va bene solo se non lede interessi economici?

- Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia in merito al blocco delle auto di domenica 2 febbraio a Milano ha dichiarato in una nota: "Vorrei chiedere al sindaco Sala su che basi misura il benessere dei suoi cittadini e qual è la sua scala di priorità. Stando che, come ho già detto, trovo assolutamente inutile il blocco del traffico di domenica, avevo preso atto che per il sindaco invece è una misura fondamentale per la salute dei milanesi. Adesso però viene fuori che le auto che vanno allo stadio per la partita possono circolare! Allora mi chiedo in che termini ragioni Sala. La salvaguardia dei cittadini va bene ma solo finché non lede interessi economici? Ci sono persone di serie A e di serie B per lui? Le decisioni vengono prese su un metro esclusivamente demagogico? Chi si sposta per andare a trovare un parente all'ospedale conta meno di chi va a San Siro? Per non parlare di chi quel giorno va al lavoro: non avrebbero più diritto loro di avere una deroga invece di coloro che vanno a divertirsi? Che brutta figura". (com)