Rifiuti Roma: M5s approva mozione, valle Galeria e altre aree siano riconosciute a rischio ambientale

- La valle Galeria, insieme ad altri luoghi della Capitale, sia riconosciuta area a rischio ambientale a causa dei roghi tossici di rifiuti. È questo l'impegno richiesto dall'Assemblea capitolina alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e alla giunta capitolina, affinché valutino i requisiti per la dichiarazione di area a rischio ambientale in merito a varie aree del territorio romano colpite dai roghi derivanti da rifiuti. L'impegno arriva tramite una mozione, a prima firma della consigliera M5s Simona Ficcardi, che ha ottenuto il via libera all'unanimità in Aula Giulio Cesare con 25 voti favorevoli, di cui 20 del M5s, quattro di Fd'I e uno della Lega. Simona Ficcardi, fin da quando è stata individuata in Monte Carnevale, nella valle Galeria, l'area in cui costruire la discarica di servizio per i rifiuti di Roma, si sta battendo affinché la sindaca ritiri la delibera di giunta del 31 dicembre scorso. Un eventuale riconoscimento di area a rischio ambientale per la valle Galeria comporterebbe un ostacolo ulteriore nel processo di realizzazione del sito per i rifiuti. Una legge regionale, a prima firma del consigliere M5s del Lazio, Marco Cacciatore, e recentemente approvata per la "Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale" prevede che "per ciascuna area dichiarata a elevato rischio di crisi ambientale, verrà redatto un piano di risanamento, che individua le misure urgenti da attivare per rimuovere i fenomeni in atto e le situazioni di rischio e, di conseguenza, le misure per avviare il recupero ambientale e la riqualificazione dell'area". La mozione approvata oggi dall'Assemblea capitolina non è rivolta soltanto alla valle Galeria, in cui insiste anche la vecchia discarica di Malagrotta oltre che quella che dovrà sorgere a Monte Carnevale, ma "vuole tutelare" diverse zone interessate dai roghi tossici di rifiuti "come Tmb Salario, Rocca Cencia e Castel Romano specialmente dopo i roghi particolarmente importanti di quest'estate", ha spiegato Ficcardi.(Rer)