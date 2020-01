Sanità: Bonaccini (Regioni) su rinnovo contratto con privati, si arrivi presto a chiusura vertenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Governo e Regioni - osserva Bonaccini - hanno mantenuto fede agli impegni assunti: da una parte in sede di conversione del 'decreto legge Fiscale' il governo ha introdotto una disposizione che aumenta del 2 per cento il tetto di spesa per acquisti di prestazioni da soggetti privati accreditati. Dall'altra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con deliberazione del 17 ottobre 2019, si è impegnata ad aumentare il budget delle prestazioni fino al 50 per cento dei costi del rinnovo contrattuale, fermo restando il fatto che ciascuna Regione si farà carico di individuare le modalità attraverso le quali assicurare il contributo per il proprio territorio. Ad oggi non mi sembra - spiega ancora - che sia cambiato il contesto e continuano quindi a sussistere le condizioni per siglare il contratto anche perché l’impegno delle Regioni è confermato. Auspico che possa essere scongiurata la mobilitazione in corso con una rapida riapertura del tavolo delle trattative e si arrivi al più presto alla chiusura della vertenza". (Com)