Albania: presidente Camera commercio Usa, "serve una riforma per gli investimenti esteri" (2)

- Anche le istituzioni finanziarie internazionali hanno avvertito una contrazione degli investimenti diretti esteri nel prossimo futuro. La Banca mondiale sostiene che negli ultimi anni gli investimenti diretti esteri sono stati il principale motore della crescita economica, e quindi il loro calo potrebbe creare "una lacuna non insignificante. Adesso più che mai è urgente intraprendere delle riforme strutturali, tese a migliorare il clima imprenditoriale, per poter accelerare i ritmi di crescita economica e creare maggiori posti di lavoro". Per le istituzioni internazionali, un problema sarebbe anche la struttura degli Ide rivolti in gran parte nel settore petrolifero e quello energetico, premendo sulla necessità di diversificare gli investimenti anche in altri settori come quello dell'industria dei servizi. Secondo il Fondo monetario internazionale, Fmi, gli Ide in Albania sono a quote non soddisfacenti, perché "il paese ha ancora una debole immagine quale destinazione di investimenti esteri, anche se ultimamente ci sono stati dei miglioramenti". (segue) (Alt)