Albania: presidente Camera commercio Usa, "serve una riforma per gli investimenti esteri" (3)

- Gli investimenti diretti esteri (Ide) nei primi nove mesi del 2019, sono ammontati a 810 milioni di euro, in crescita del 7,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo la Banca centrale d'Albania, si tratterebbe della massima quota mai raggiunta dal 2008, anno in cui è iniziata la pubblicazione delle informazioni sugli Ide. Nel primo trimestre il loro volume è stato di 286 milioni di euro, per poi scendere a quota del 248 milioni di euro nel successivo trimestre e risalire poi a 276 per cento nel terzo trimestre, in cui il 23 per cento dei finanziamenti sono stati destinati al settore dell'energia elettrica, il 21 per cento al settore dell'estrazione di petrolio e gas, mentre il 13 per cento nel settore finanziario. Il settore energetico continua ad essere quello più attraente per gli investimenti diretti esteri. Nel giro di 5 anni i finanziamenti destinati all'energia sono saltati da 130 milioni di euro nel 2014 a circa 2 miliardi di euro alla fine del 2018. (Alt)