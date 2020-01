Napoli: Cdp, Sud cruciale per sviluppo, intercettate 30 opportunità sul territorio (2)

- Sull’attività a Napoli, Tartaglia ha dichiarato: “ In questo bimestre il gruppo CdP ha già riscontrato circa una trentina di opportunità economiche grazie ad aziende del territorio. La nostra presenza copre tutti i settori e i segmenti di attività, su tutte, in Campania, intercettiamo alcuni settori che fanno registrare delle eccellenze dalla moda alla componentistica e all’agroalimentare”. Tartaglia ha quindi sottolineato come sia convinzione di Cdp che: “Lo sviluppo economico dell’Italia passi attraverso la crescita del Sud. Perciò siamo partiti da Napoli, contiamo una serie di interventi in Puglia e stiamo cominciano in Sicilia”. Intine le tre (Ren)