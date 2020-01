Cultura: la Rai apre i suoi Archivi all'Università Cattolica di Milano

- Da oggi studenti, ricercatori e l'intera comunità accademica dell'Università Cattolica possono accedere agli archivi digitali della Rai: oltre 70milioni di documenti indicizzati che comprendono programmi radiofonici e televisivi, telegiornali, fotografie, copioni, sceneggiature e palinsesti. E ancora: più di 2milioni di ore radio e tv, 40mila foto 10mila spot e migliaia di manifesti pubblicitari. Senza contare tutta la documentazione aziendale e riviste storiche come L'Approdo e RadiocorriereTv. Lo straordinario patrimonio storico-culturale custodito dalle "Teche" è fruibile dalla Biblioteca dell'Ateneo grazie alla convenzione tra Università Cattolica e Rai Teche firmata, a Milano, giovedì 30 gennaio nella Sala Negri da Oleggio. "Ringrazio la Rai per questa opportunità di collaborazione che consente di attingere a un giacimento culturale fondamentale per la comprensione della storia della seconda metà del Novecento e che sintetizza cultura alta e cultura popolare, strumenti e testi narrativi che ci raccontano il nostro Paese", ha detto il rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli. "Questo accordo s'inserisce nel solco di una tradizione culturale del nostro Ateneo che, grazie alla precoce intuizione di alcuni suoi maestri, ha dato un contributo pionieristico allo studio scientifico dei media e ha fatto sì che fosse luogo di formazione di operatori competenti e sensibili nella comprensione dei contenuti veicolati dai mezzi di comunicazione". (segue) (com)