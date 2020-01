Nigeria: opposizione chiede dimissioni governo, non garantisce la sicurezza

- Il senatore nigeriano ed esponente di punta del Partito democratico popolare (Pdp) Enyinnaya Abaribe ha chiesto al governo guidato dal presidente Muhammadu Buhari di dimettersi per la sua "incapacità" a garantire la sicurezza nel paese. Nella mozione presentata durante una sessione al Senato durata circa cinque ore, Abaribe ha accusato l'amministrazione di non aver saputo fornire una soluzione alla minaccia terroristica, oltre che di essere responsabile della mancanza di coordinamento e sinergia fra le diverse agenzie di sicurezza. "Chi vive di propaganda morirà di propaganda", ha tuonato Abaribe, per il quale il governo Buhari "non è all'altezza delle aspettative dei nigeriani" e che ha lamentato la propensione dei ministri al governo ad "ingannare il popolo" sostenendo di aver sconfitto l'insicurezza, invece di "prendere misure concrete" per affrontare il problema. L'intervento di Abaribe ha provocato un lungo dibattito in aula e la reazione dello stesso presidente del Senato, Ahmad Lawan, secondo il quale "questo governo è stato rieletto perché ha lavorato bene". Sulla stessa linea il portavoce di Buhari, per il quale l'invito alle dimissioni fatto da Abaribe è semplicemente "folle" perché "non rispetta l'opinione del paese". In una serie di tweet pubblicati dopo la sessione in Senato, Shehu ha sostenuto che il capo dello Stato "sta lavorando duramente per tenere la Nigeria e i nigeriani al riparo dai danni che i terroristi hanno scatenato in tutto il Sahel e nell'Africa sub-sahariana". (Res)