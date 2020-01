Forze armate: Tofalo su rapporto Eurispes, apprezzamento cittadini più bel riconoscimento per nostri militari

- Sette italiani su 10 amano le Forze armate, è quanto emerge dal 32esimo Rapporto Italia 2020 dell'Eurispes, presentato oggi. "L'apprezzamento e la fiducia dei cittadini - scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo - sono il riconoscimento più bello per il grande lavoro dei nostri militari. Questo bel risultato è il frutto del costante impegno di tutte le nostre ragazze e dei nostri ragazzi con le stellette che oltre ad essere dei professionisti di altissimo profilo, mettono cuore e anima in tutti i servizi che sono chiamati a svolgere in Italia e all'estero", conclude Tofalo. (Rin)