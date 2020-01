Ucraina: stime Banca nazionale, crescita economica al 3,5 per cento nel 2020

- La Banca nazionale ucraina (Nbu) prevede che la crescita dell’economia nazionale accelererà fino al 3,5 per cento nel 2020 e del 4 per cento negli anni successivi. Lo ha reso noto oggi il governatore della Banca centrale, Yakiv Smolii, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “La crescita del prodotto interno lordo aumenterà dal 3,3 per cento dell’anno scorso al 3,5 per cento del 2020 e al 4 per cento dei prossimi anni”, ha spiegato Smolii. Questa dinamica, per il governatore della Banca centrale, avrà un impatto anche nel facilitare la politica monetaria delle autorità di Kiev. (Res)