Whirlpool: Tortora (Cisal), 200 famiglie in ginocchio

- "Alla fine è accaduto ciò che avevamo immaginato nonostante il ritiro in extremis, nell’ottobre scorso, della procedura di cessione dello stabilimento. Una mossa che tenne acceso un lumicino di speranza ma che già allora dimostrava poca sostanza”. Lo ha detto Carlo Tortora segretario regionale Cisal Metalmeccanici Campania intervenendo in diretta a TgCom24 per commentare la chiusura dello stabilimento di Napoli di elettrodomestici. Tortora ha spiegato: “E’ una triste notizia arrivata comunque nonostante una lunga trattativa al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. La Whirlpool di Napoli garantirà la produzione fino al 31 ottobre 2020 poi chiuderà i battenti. Una situazione molto critica che mette in ginocchio non solo i 1500 dipendenti che si troveranno senza lavoro ma anche le loro famiglie e quelle degli operai e i dipendenti delle aziende dell’indotto. Una sconfitta per tutta la Regione Campania sia in termini di sviluppo industriale, che in campo sociale”.(Ren)