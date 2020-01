Energia: delegazione bielorussa in Kazakhstan prossima settimana per discutere forniture petrolio

- Una delegazione della compagnia petrolifera statale bielorussa Belneftekhim si recherà in Kazakhstan la prossima settimana per prendere parte ad una serie di consultazioni riguardo le forniture di greggio al paese esteuropeo. Lo ha reso noto questo pomeriggio Aleksandra Isaeva, addetto stampa del premier bielorusso Sergej Rumas. “Una delegazione di Belneftekhim sarà in Kazakhstan la prossima settimana per discutere le forniture di greggio alla Bielorussia, sulla base dell’accordo precedentemente raggiunto tra i premier Sergej Rumas e Askar Mamin ad Almaty”, ha detto. (segue) (Res)