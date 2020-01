Polonia: Siemoniak (Po) evidenzia dubbi sulla procedura di acquisto dei caccia F-35

- Il modo in cui il governo polacco ha condotto l'acquisto dei caccia F-35 dagli Stati Uniti genera seri dubbi. E' la valutazione del deputato di Piattaforma civica (Po) ed ex ministro della Difesa Tomasz Siemoniak. Secondo quanto già riportato dall'agenzia di stampa "Pap", il relativo contratto sarà firmato domani a Deblin e prevede l'acquisto di 32 caccia F-35 al costo di 4,6 miliardi di dollari (4,1 miliardi di euro). Per Siemoniak non c'è dubbio che questi velivoli siano tra i migliori al mondo nella loro categoria. "Non ci sono dubbi che gli Stati Uniti siano il più importante alleato della Polonia e che l'acquisto di aerei prodotti da società statunitensi sia cosa giusta", e tuttavia, dice Siemoniak la decisione dell'acquisto è stata "rapida, senza osservare le procedure che in questo caso andrebbero seguite". "Sono state sottovalutate analisi, nessuno conosce i criteri, le decisioni sono state prese all'improvviso dopo una serie di catastrofi che hanno coinvolto i Mig-29, senza previ annunci, senza qualsivoglia partecipazione del parlamento o dell'opinione pubblica", ha continuato. (Vap)