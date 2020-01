Germania: perquisizioni per esponenti Cdu e Csu accusati di corruzione

- Su mandato della procura di Francoforte sul Meno per sospetta corruzione, la polizia tedesca ha condotto oggi perquisizioni a carico di Karin Strenz, deputata dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) a Bundestag, e di Eduard Lintner, esponente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) già membro del parlamento federale. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeiutng”, la polizia ha perquisito l'ufficio di Strenz al Bundestag, la sua abitazione privata, nonché 16 tra altri appartamenti, locali commerciali, e studi legali a Berlino, in Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Baviera e Belgio. Per consentire le indagini, il Bundestag ha revocato in via temporanea l'immunità parlamentare della deputata della Cdu. Strenz e Lintner sono accusati di corruzione e corruzione dei pubblici ufficiali. Le accuse sono legate al lavoro svolto da Strenz e Lintner nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Pace). Secondo gli inquirenti, Strenz avrebbe ricevuto almeno 22 euro per fare campagna a favore dell'Azerbaigian. A sua volta, tra il 2008 e il 2016, Lintner avrebbe ottenuto circa quattro milioni di euro dall'Azerabaigian per consegnarli ad altri membri della Pace dopo aver dedotto la propria remunerazione. In cambio, i deputati della Pace avrebbero espresso commenti positivi sulle elezioni in Azerbaigian e di dichiarazioni contrarie alla liberazione dei prigionieri politici nel paese. (Geb)