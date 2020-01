Marche: Ceriscioli, orgogliosi progetto inclusione persone in esecuzione penale

- Presentato questa mattina il progetto "Stiamo lavorando per voi" che prevederà e si basa sul principio del valore del lavoro come strumento di dignità sociale anche in carcere e destinato a persone sottoposte a esecuzione di condanne penali. Il presidente Luca Ceriscioli ha spiegato: "Ci è stato riconosciuto come un primato a livello nazionale quello di avere un'attenzione molto forte in attività di recupero per chi esce dal carcere Attraverso il lavoro, magari facendo cose che tanti non vogliono fare, si apre una strada in termini di competenze e riabilitazione ma anche, una volta usciti, permette di trovare un'attività. Significa non tornare a delinquere, essere trattati con tutto il rispetto che si deve a tutte le persone in qualunque condizione si trovino, come sancito dalla Costituzione. Sarebbe paradossale per una regione come la nostra che ha registrato tanti dati positivi nella crescita dell'occupazione e nella crescita del Pil su scala nazionale non distinguerci anche per ridistribuire opportunità. Siamo orgogliosi delle cose che facciamo, trattiamo gli uomini da uomini, essendo più umani ci troveremo in una comunità migliore".(Ren)