Milano: teneva 4 armi illegali in casa per conto di un amico, arrestato 53enne e indagato 57enne

- Un arrestato e un indagato in stato di libertà in provincia di Milano, per detenzione illegale di armi clandestine. I poliziotti della squadra investigativa del Commissariato Sesto San Giovanni nei giorni scorsi avevano avuto notizia di un cittadino italiano che, a Cinisello Balsamo, deteneva illegalmente delle armi. Dopo mirati accertamenti, gli agenti sono riusciti a identificare il soggetto segnalato, un italiano del 1966 pluripregiudicato, e l’appartamento in cui teneva le armi. La prima i poliziotti l’hanno trovata appena entrati: nelle vicinanze dell’ingresso, appoggiata su un tavolo c’era infatti una replica di revolver, ovvero una pistola scacciacani. Nel corso della perquisizione, all’interno di un armadio nella stanza da letto, gli agenti hanno poi trovato un fucile privo di matricola e, sotto lo zoccolino del mobile della cucina, una busta contenente due pistole semiautomatiche con matricola abrasa con relativi caricatore e munizionamento. L’arrestato - fa sapere un comunicato stampa della Questura di Milano - ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee per spiegare il possesso delle armi rinvenute: ha ammesso gli addebiti e ha dichiarato di detenerle a titolo di favore per un collega di lavoro. (segue) (com)