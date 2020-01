Milano: teneva 4 armi illegali in casa per conto di un amico, arrestato 53enne e indagato 57enne (2)

- Nell’immediatezza, e in accordo con l’Autorità Giudiziaria, i poliziotti del Commissariato Sesto San Giovanni sono quindi andati al centro commerciale dove lavora la persona indicata dall’arrestato, un altro cittadino italiano classe 1963, che, una volta rintracciato, ha ammesso di essere il proprietario delle armi e di averle consegnate all’amico per custodirle in attesa di una loro alienazione. Essendo trascorsa la flagranza, l’uomo è stato indagato in stato di libertà in concorso con l’arrestato per lo stesso reato. Alla persona indagata, inoltre, essendo titolare di licenza di porto d’armi scaduta da diverso tempo, sono state ritirate a titolo cautelativo altre due pistole, una Beretta e una Fas. Le armi sequestrate sono una pistola marca “Crvena Zastava” calibro 9 millimetri con matricola abrasa; una pistola marca “Cz 99” calibro 7,65 con matricola illeggibile, in quanto coperta da verniciatura; un fucile marca “Special Gewehr Lauf Stal Fried Krupp Essen”, calibro 12, che da un controllo nelle banche dati SDI non risulta essere censito. (com)