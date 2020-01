Rifiuti Roma: Legambiente aderisce a protesta contro discarica Monte Carnevale

- Si svolgerà il 5 febbraio, dalle 11 alle 14 la nuova manifestazione promossa e organizzata dal "Comitato Valle Galeria Libera" davanti la sede del Consiglio regionale alla Pisana: Legambiente torna ad aderire dopo aver aderito alle iniziative di Monte Carnevale e del Campidoglio dell'11 e 21 gennaio. "Ritorniamo a sostenere il Comitato Valle Galeria Libera nella terza manifestazione, con la convinzione che immaginare una nuova discarica romana a pochi metri da Malagrotta sia incredibilmente sbagliato, e che sia ancor più sbagliato individuare una discarica senza che nella Capitale si veda il benché minimo segno di miglioramento nel ciclo dei rifiuti, con la gestione irresponsabile che il Campidoglio ha messo in campo in questi anni - dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio-. Le strade di Roma sono piene di immondizia non raccolta, l'aumento della differenziata è fermo, si torna sciaguratamente ai cassonetti dal porta a porta, non si realizzano impianti per le frazioni differenziate e non esiste da un anno neanche l'assessorato al ciclo dei rifiuti. Con questi presupposti, una discarica - conclude Scacchi - non sarà di servizio per una parte residuale dei materiali, visto che nella Capitale si continua a produrre annualmente qualcosa come un milione di tonnellate di rifiuti indifferenziati, indirizzati a discarica e incenerimento". (Com)