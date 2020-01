Libia: Conte, l'unica soluzione è quella politica

- Solo una soluzione politica può far avere alla popolazione della Libia la pace e il benessere nei prossimi decenni. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando ai giornalisti a margine della sua visita in Bulgaria subito l'incontro presso l'ambasciata d'Italia a Sofia con i rappresentanti della comunità italiana. Secondo Conte, “l’Italia ha un atteggiamento responsabile”, conosce bene il dossier libico e ritiene che l’unica soluzione sia quella politica. “Noi chiediamo a tutti di astenersi dal continuare a far arrivare armi e ulteriori militari”, ha dichiarato il premier, secondo cui in Libia non ci può essere una soluzione militare “anche per le caratteristiche tipiche di quello scenario”. (Pav)